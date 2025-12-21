Visitas guiadas en el basurero de la zona 3 promueven conciencia ambiental

-

La Municipalidad de Guatemala promueve la cultura ambiental y la sensibilización mediante visitas técnicas guiadas al Sitio de Disposición Final, el antiguo basurero de la Zona 3. Más de 3,800 personas han participado en estos recorridos para conocer de cerca el manejo de residuos sólidos.

La Municipalidad de Guatemala, a través de la Dirección de Manejo de Residuos y Desechos Sólidos, organiza visitas técnicas guiadas al Sitio de Disposición Final (SDF), con el propósito de educar, sensibilizar y promover la cultura ambiental. A la fecha, más de 3,800 personas, entre estudiantes universitarios, instituciones públicas, colegios y organizaciones ambientales, han participado en estas visitas educativas.

En los años 60 se destinó el basurero de la zona 3, como una solución temporal para el vertedero de los desechos sólidos, y con el tiempo se convirtió en un reto ambiental. Según datos municipales, cada día el lugar recibe unas 2,500 toneladas de basura provenientes de alrededor de 15 municipios del área metropolitana, entre ellos Mixco, Villa Nueva, San José Pinula y Santa Catarina Pinula.

Al Sitio de Disposición Final llega basura de 15 municipios diferentes. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Recorrido

La institución ahora permite que estudiantes, colaboradores municipales, vecinos y visitantes nacionales e internacionales caminen en las instalaciones para conocer de cerca el funcionamiento, las tecnologías utilizadas, los protocolos ambientales aplicados, la importancia de separar y reducir los residuos desde su origen.

También observan cómo se gestionan los desechos desde su llegada hasta su disposición final. Se cuenta con guías especializados quienes explican cada proceso, entre ellos: la recepción y clasificación de los desechos, la compactación y cobertura diaria para evitar olores, incendios y contaminación.

Los visitantes conocen los diferentes proyectos. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

También, el tratamiento del biogás y de los lixiviados (líquidos residuales que se generan cuando el agua pasa a través de materiales sólidos), con el fin de prevenir la contaminación del aire y del suelo.

Los visitantes también conocen sobre los proyectos agroambientales, que incluyen áreas de compostaje, viveros y reforestación, los cuales devuelven vida al entorno.

Además, se muestran los proyectos de modernización y control de accesos, junto con la implementación de equipos de protección y seguridad personal (EPP) para cada visitante, reflejo de una operación ordenada y segura.

El basurero se ha transformado y se ha recuperado un área verde. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Conciencia social

Al finalizar cada visita, los participantes reflexionan acerca de su papel en el manejo responsable de los residuos. La experiencia enseña cómo la separación desde casa y el reciclaje consciente reducen la cantidad de basura que llega al SDF.

Los asistentes completan un breve formulario digital donde comparten sus comentarios y aprendizajes, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre ciudadanía, educación y sostenibilidad.

En el Sitio de Disposición Final se tienen varios proyectos para recuperar las áreas verdes. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

El SDF es un claro ejemplo de cómo una infraestructura que antes representaba un gran reto se convierte en una herramienta de cambio. Con los años ha mejorado su infraestructura ambiental, incorporando tecnologías de control de gases, manejo de aguas residuales y programas de inclusión.

El antiguo basurero de la zona 3 se ha transformado en un centro de aprendizaje. Ahora es el punto de partida para un cambio de conciencia.

Se debe de hacer una solicitud previa para asistir a los recorridos. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Cómo participar

Se deben de llenar algunos requisitos para hacer el recorrido: