Batacazo del Manchester United en casa del líder Arsenal

El líder de la Premier League, el Arsenal, fue derrotado en su estadio 3-2 por el Manchester United, este domingo en un partido espectacular de la 23ª jornada, y ve reducida de siete a cuatro puntos su ventaja sobre Manchester City y Aston Villa.

Los Gunners solo habían perdido dos encuentros esta temporada (ante Liverpool y Aston Villa), entre todas las competiciones, y no caían en casa en Premier League desde el pasado mayo, ante el Bournemouth por 2-1.

El brasileño Matheus Cunha fue el autor del tanto de la victoria de los Red Devils, en el minuto 87, poco después de que el español Mikel Merino hubiera marcado para el Arsenal, en el 84, para empatar entonces a dos tantos un partido vibrante.

En él, un tanto en contra del argentino Lisandro Martínez ante un centro-chut de Martin Odegaard había adelantado al Arsenal en el 29', pero el United había podido dar luego la vuelta.

Another classic between these great clubs @ManUtd win 3-2 at the Emirates! pic.twitter.com/clClyX4eAd — Premier League (@premierleague) January 25, 2026

Primero cuando un error inhabitual de Martín Zubimendi permitió a Bryan Mbeumo empatar (1-1, 37') y luego con un potente tiro de Patrick Dorgu (50').

El empate de Merino en el 84' y el decisivo gol de Cunha para el United en el 87' fueron un epílogo digno para un partido lleno de alternativas y que mantuvo la tensión en todo momento.

Este revés llega para el Arsenal ocho días después de un triste empate 0-0 ante un equipo de la zona baja, el Nottingham Forest.

El Manchester United, con su nuevo entrenador Michael Carrick, encadena una segunda alegría ante un grande después de haber ganado el derbi al City el pasado fin de semana.

Los Red Devils son ahora cuartos, dentro de la zona de Liga de Campeones, con 38 puntos.