Batalla por la final: Xelajú y Comunicaciones se juegan el boleto

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Después de haber conseguido la séptima luna en el Apertura 2024, Xelajú no había estado tan cerca de su octavo título como ahora. Los chivos reciben este domingo a Comunicaciones, en el estadio Mario Camposeco, con el boleto a la final del Clausura 2026 en la bolsa.

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El haber empatado 2-2 en el juego de ida y haber ganado la fase de clasificación les da ese derecho. Cualquier igualdad es sinónimo de clasificación. Los cremas están obligados a vencer en la casa quetzalteca, que promete ser un infierno.

¡Llave actualizada de la Semifinal (Ida) del Clausura 2026!



Presentado por @BetcrisGuate



Ida

Miércoles 6 de mayo

0-2



Jueves 7 de mayo

2-2



Vuelta

Sábado 9 de mayo

6:00 PM



Domingo 10 de mayo

7:00 PM



¿Quiénes darán el paso definitivo? pic.twitter.com/mdsMQPxrCM — Liga Bantrab (@LigaBantrab) May 8, 2026

Tras levantar el título ante Cobán Imperial, los chivos no lograron estar en fase final del Clausura 2025 y se quedaron en cuartos de final el torneo anterior. Los albos no ganan en el reducto altense desde el 27 de enero del 2024, cuando se impusieron 1-0 con anotación de Juan Anangonó.

De hecho, los chivos suman 6 partidos sin perder ante los cremas, incluidas cinco victorias consecutivas antes del empate del pasado jueves. Tendrá sabor a revancha para el técnico Hernández, quien salió por la puerta de atrás de los blanco el torneo anterior.

Pero, Comunicaciones no se aferra a sus números, sino a su casta, esa que lo empujó a salvarse del descenso en la penúltima jornada y a remontar un 3-2 ante el bicampeón Antigua para avanzar a esta instancia.