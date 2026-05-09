¡Orgullo nacional! El gimnasta Jaycko Bourdet brilla en Copa del Mundo

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El gimnasta guatemalteco Jaycko Bourdet derrochó talento y se metió entre los ocho mejores del planeta en la modalidad de suelo, durante la final de la Copa del Mundo celebrada este sábado en Varna, Bulgaria.

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Bourdet, quien firmó su primera participación en una Copa del Mundo, cerró su participación con una nota de 11.966, asegurando el octavo lugar en una competencia que reunió a más de 100 atletas de 30 países.

El gimnasta guatemalteco Jaycko Bourdet tuvo una destacada participación en Bulgaria. (Foto: COG)

Camino al éxito

Aunque compitió en cuatro aparatos (suelo, salto, paralelas y arzones), fue en la prueba de piso donde sacó la casta. El pasado jueves, Jaycko logró una espectacular calificación de 13.300 que le dio el pase directo a la gran final.

"Muy contento con el resultado. Ya tenemos un parámetro claro del nivel. ¡Arriba Guate!", publicó el seleccionado nacional en sus redes sociales.

Lo que viene

El podio lo encabezó el local Victor Tournicourt (oro), seguido por representantes de Australia y Uzbekistán. Sin embargo, para el chapín esto es solo el inicio.

Bourdet ahora apunta al Panamericano en Río de Janeiro el próximo mes y se perfila como la gran carta de Guatemala para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Su meta final está clara: brillar en Lima 2027 y alcanzar los Olímpicos de Los Ángeles 2028.