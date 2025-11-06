BCIE ofrece financiamiento para transición energética en Guatemala

-

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) reafirma su compromiso de ser socio estratégico en la transición energética de Guatemala, especialmente ante la licitación PEG-5, la más grande de la historia que contempla hasta 1,400 MW de nueva generación.

Durante el foro Impulso de la transformación energética en Guatemala, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) abordó las oportunidades de inversión y financiamiento sostenible en el marco de la transición energética y la licitación del Plan de Expansión de Generación Eléctrica (PEG-5).

El evento reunió a representantes del Gobierno, inversionistas privados, gremiales empresariales, banca comercial local, organismos financieros internacionales y multilaterales, quienes discutieron sobre la forma de generar desarrollo sostenible y acelerar la transición hacia una matriz energética más limpia en Guatemala.

Durante la jornada se analizaron los retos y oportunidades que plantea la licitación PEG-5, que contempla hasta 1,400 megavatios (MW) de nueva generación eléctrica y que representa la licitación más grande en la historia energética del país.

El foro reunió varios sectores. (Foto: Carlos Alvarez / Soy502)

Además, se abordaron temas como los mecanismos de financiamiento verde, la necesidad de promover una expansión eficiente de la red de transmisión y el papel del gas natural como tecnología de transición.

"El BCIE está listo para acompañar a Guatemala en cada etapa de esta transición: desde la estructuración técnica y financiera hasta la ejecución y operación de los proyectos", indicó Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del BCIE.

Agregó que desde el Banco creen "que la energía es el motor del desarrollo, la competitividad y la integración regional, y queremos ser el socio estratégico que impulse inversiones sostenibles, innovadoras y de alto impacto".

Víctor Hugo Ventura, ministro de Energía y Minas, aseveró que en Guatemala se ha asumido el reto de construir un sistema energético más limpio, competitivo y resiliente "que no sólo garantice el abastecimiento confiable de electricidad, sino que también promueva la inversión privada, la innovación tecnológica y el crecimiento económico inclusivo".

"Seguimos pensando en construir una meta para lograr la participación del 80% de las energías renovables en nuestra matriz de producción de energía eléctrica. En ese sentido, pues saben ustedes que la licitación PEG-5 constituye un hito fundamental dentro de nuestra planificación energética", indicó el funcionario.

Ventura señaló que esta iniciativa "abre una ventana histórica para que el sector privado participe activamente en la expansión de la generación y la incorporación de nuevas fuentes renovables y el fortalecimiento de la seguridad energética".

Victor Hugo Ventura, ministro de Energía y Minas. (Foto: MEM / Soy502)

La presidenta del BCIE resaltó que el banco dispone de una gama de herramientas financieras que incluyen préstamos directos, esquemas estructurados, cooperaciones técnicas y facilidades verdes en condiciones preferenciales.

Agregó que el Banco combina su solidez financiera —respaldada por una calificación internacional AA— con una política de alianzas estratégicas y asistencia técnica especializada, lo que le permite movilizar recursos en apoyo a proyectos de alto impacto.

Sánchez aseguró que el BCIE es la principal fuente de financiamiento multilateral de la región y ha representado el 50% de los fondos de desarrollo en los últimos 20 años para los países de Centroamérica, por lo que esperan seguir manteniendo esa posición.