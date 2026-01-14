¡Con bebé a bordo! Triple colisión queda grabada en Coatepeque (video)

El responsable habría sido un joven que iba acompañado por otro menor de edad.
OTRAS NOTICIAS: Cámara capta a pareja que ingresa en un comercio a robar, en la zona 11 (video)
Un múltiple accidente de tránsito quedó grabado este martes 13 de enero por una cámara de seguridad, frente a una librería, en Coatepeque, Quetzaltenango.
En las imágenes se logra observar en que tres vehículos de dos ruedas se vieron involucrados en el percance vial ocurrido durante horas de la tarde.
El vehículo que provocó el accidente era conducido por un joven quien iba acompañado de un menor de edad, e impactaron con la parte trasera del otro que era manejado por una mujer.
Al momento del impacto ambos pierden el control y se le cruza por enfrente a otra conductora que iba con un bebé a bordo, por lo que al colisionar caen a la cinta asfáltica.
A pesar de la triple colisión, aparentemente ninguno sufrió una lesión de gravedad y todo habría quedado en un susto.