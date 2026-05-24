Belgrano vence a River Plate y conquista su primer título de la liga argentina

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Belgrano se consagró campeón del futbol de Argentina por primera vez en la historia al vencer por 3-2 a River Plate.

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Ambos conjuntos se midieron en una épica final del torneo Apertura disputada este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

En un duelo electrizante, Leonardo Morales (26) y Nicolás "Uvita" Fernández (84, de penal, y 87) anotaron los goles para la remontada del pirata, mientras que Facundo Colidio (18) y Tomás Galván (59) convirtieron para el millonario.

SOMOS EL CAMPEÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO pic.twitter.com/8m550aYtQR — Belgrano (@Belgrano) May 24, 2026 De este modo, Belgrano obtiene el primer título del año en el balompié argentino y se clasificó a la Copa Libertadores del año próximo. Además, alargó la sequía de títulos de River, que no se corona desde 2023.

El cotejo en la cancha neutral del Mario Alberto Kempes, a siete kilómetros del campo del flamante campeón, fue dirigido por Yael Falcón Pérez.