El beliceño que estuvo más de seis años prófugo de la justicia guatemalteca

Más de seis años después de su fuga el beliceño fue capturado en Petén.

En la aldea El Arenal, Melchor de Mencos, Petén, fue recapturado Joseph "N.", ciudadano beliceño de 45 años, quien permanecía prófugo desde hace más de seis años.

De acuerdo con los registros judiciales, el detenido era buscado por el delito de evasión, luego de haberse fugado del Centro Preventivo para Hombres y Mujeres de Santa Elena, ubicado en Petén el 27 de mayo de 2019.

Antecedentes

Las autoridades detallaron que además de este señalamiento el detenido cuenta con antecedentes por plagio o secuestro, portación ilegal de arma de fuego de uso civil y/o deportiva y atentado en concurso real de delitos.

Con su detención, continuan los procesos legales en su contra pendientes desde hace más de seis años.

