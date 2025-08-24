Ligan a proceso a hermanos que habrían asesinado a su arrendador en Mixco

-

Según las autoridades los hermanos son miembros de la pandilla Barrio 18 y fueron ligados a proceso penal por el delito de asesinato.

El caso que estremeció a vecinos de la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, dio un nuevo giro este sábado 23 de agosto, luego de que un juez resolviera ligar a proceso a dos hermanos señalados de asesinar a su arrendador.

El señor Santiago Guzmán les alquilaba el segundo nivel a sus agresores. (Foto: Redes sociales)

Se trata de Jeison López de 20 años y Denis López de 21 años, quienes, según una investigación preliminar, habrían participado en la muerte de Santiago Guzmán Godínez de 74 años, cuyo cuerpo fue localizado dentro de un inmueble del sector.

El cuerpo de un hombre de 74 años fue encontrado en la vivienda que arrendaba a una familia que tenía vínculos con la pandilla del Barrio 18. (Foto: PNC)

Los hermanos fueron capturados el pasado viernes 22 de agosto cuando se escondían en la vivienda de unos familiares en San Marcos.

Según las autoridades ambos miembros son integrantes de la pandilla del Barrio 18. (Foto: PNC)

La Fiscalía Municipal de Mixco realizó las diligencias de allanamiento que culminaron con la detención de ambos jóvenes, quienes serán procesados por el delito de asesinato.

El hallazgo del cuerpo fue confirmado luego de que vecinos alertaran sobre olores fétidos que provenían de la vivienda. (Foto: MP)

El expediente también alcanza a Ingrid Morales, madre de los capturados, y una adolescente quienes ya enfrentan procesos por su presunta participación en el mismo hecho.

La madre de los acusados fue capturada y una menor remitida el mismo día del hallazgo del cuerpo del señor Santiago Guzmán. (Foto: PNC)

