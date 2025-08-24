Ligan a proceso a hermanos que habrían asesinado a su arrendador en Mixco

Según las autoridades los hermanos son miembros de la pandilla Barrio 18 y fueron ligados a proceso penal por el delito de asesinato.
ARTÍCULO RELACIONADO: Capturan a los presuntos sospechosos del crimen de hombre en zona 6 de Mixco
El caso que estremeció a vecinos de la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, dio un nuevo giro este sábado 23 de agosto, luego de que un juez resolviera ligar a proceso a dos hermanos señalados de asesinar a su arrendador.
Se trata de Jeison López de 20 años y Denis López de 21 años, quienes, según una investigación preliminar, habrían participado en la muerte de Santiago Guzmán Godínez de 74 años, cuyo cuerpo fue localizado dentro de un inmueble del sector.
Los hermanos fueron capturados el pasado viernes 22 de agosto cuando se escondían en la vivienda de unos familiares en San Marcos.
La Fiscalía Municipal de Mixco realizó las diligencias de allanamiento que culminaron con la detención de ambos jóvenes, quienes serán procesados por el delito de asesinato.
LEE TAMBIÉN: Madre e hija capturadas tras hallazgo de restos humanos en zona 6 de Mixco
El expediente también alcanza a Ingrid Morales, madre de los capturados, y una adolescente quienes ya enfrentan procesos por su presunta participación en el mismo hecho.