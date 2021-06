Belinda responde sobre su supuesto "embarazo"

Belinda decidió ponerle fin a las especulaciones publicando unas candentes fotografías en donde muestra su figura.

Recientemente trascendió la noticia de que Belinda estaría esperando a su primer hijo, pues en diferentes medios de espectáculos se figuraba que la guapa cantante ha lucido ropa más holgada.

Aunque los rumores cada vez se tornaron más fuerte, la feliz pareja fue el centro de atención recientemente, pues el pasado domingo 13 de junio ambos asistieron a la celebración de cumpleaños de Amely Nodal, hermana de Christian, y en unos videos se observa como la fiesta fue a lo grande.

Lo que más llamó la atención de los internautas y medios de farándula fue un video que la cuñada de Belinda subió a sus historias de Instagram, en donde se a la cantante con un conjunto blanco, cubriendo su espectacular figura y "tocándose" el vientre.

¡No estoy embarazada!

Tras los constantes rumores, la intérprete de "Luz sin gravedad" decidió romper el silencio y ponerle fin a la noticia del embarazo, pues publicó una serie de fotografías en sus historias de esa red social.

En las fotografías se logra observar a la princesa del pop luciendo un bikini en donde muestra su espectacular figura, sobre todo donde se le ve el abdomen plano.

Seguido de esas fotografías, Belinda subió otra historia con la frase "NO ESTOY EMBARAZADA" minutos después decidió eliminar el mensaje.

La respuesta de Nodal

Tanto han sido las especulaciones que en una entrevista para el programa "El Gordo y la Flaca", el famoso cantante fue cuestionado sobre si estarían esperando un bebé, por lo que Nodal lo desmintió, asegurando que sí es uno de sus más grandes deseos pero que ese no fue el motivo de su compromiso.

Nodal reveló en qué fecha le gustaría convertirse en padre, añadiendo que está ilusionado con tener una hija con Belinda.

"Yo quiero tener a mis hijos a los 24 años. Yo siempre he soñado... desde los 11 años he soñado que a los 24 voy tener ya a mi hijita. He soñado mucho con una niña. Si Dios, la vida, Beli y todo se pone en juego, primero Dios a los 24" dijo.

Los fans

Pese a que Belinda desmintiera los rumores de su embarazo con unas candentes fotografías, los internautas no dudaron en pronunciarse al respecto, hay quienes aseguran que las fotos no son recientes y que sí está embarazada, pero hay otros que dicen que por fin calló a los diferentes medios.

