Belinda sorprende con nostálgica colaboración

Belinda podría sorprender con una colaboración que estaría llena de nostalgia, pues sería junto a Daniela Romo.

"Mentiras, la serie" es una de las más vistas en streaming, ya que muchos recuerdan con nostalgia la década de los 80, debido a su éxito, muchos quieren un dueto entre las dos estrellas que simbolizan dos generaciones.

Todo comenzó el fin de semana con Amanda Miguel y Belinda. Ambas participaron en la entrega del disco de platino del soundtrack de la serie. Durante el evento la intérprete de "Él me mintió" tocó el piano mientras Belinda cantó en vivo en un inolvidable dúo, a partir de ello Daniela Romo, no descartó la posibilidad de cantar junto a Belinda.

Foto: Oficial.

"Yo ya hice la colaboración en la serie. No sé, esas son cosas que de repente suceden. No, pues si yo ya estoy en las nuevas generaciones, como siempre digo, pero gracias a los papás de los niños, como diría el clásico", expresó en una entrevista.

"Feliz porque me parece preciosa, me pareció todo increíble en la serie y además para mí fue un gozo ver a Mariana, a Regina, a Belinda, a Diana; me gustó muchísimo, yo lo disfruto muchísimo porque soy como parte de (Mentiras)", dijo acerca de su colaboración con su música.

Daniela Romo interpretó a la mamá de "Daniela" en la serie, personaje interpretado por Belinda,"Cuando me invitaron, es un cameo y nunca pensé que fuera como lo que está siendo", dijo.