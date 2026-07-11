Así captaron a Benny Ibarra previo a su show en el Teatro Nacional

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Benny Ibarra fue captado previo a su show "Nacer una vez más", en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en Guatemala.

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El cantautor y productor mexicano mostró su ensayo general previo a recibir a los fanáticos al recinto famoso por su diseño único.

Entre luces tenues, Ibarra se juntó con su equipo para afinar detalles de una noche cargada de nostalgia y romance.

"Ya estamos a nada de vernos, Guatemala. Gracias a todos los que hacen posible que cada show sea increíble", escribió junto a su experiencia en el lugar.

Foto: Instagram.

Para Benny la gira "Nacer una vez más" en Guatemala "es un reto interesante y complicado, he tenido la fortuna de hacer esto durante tantos años y tengo una colección tan grande de canciones, no solamente de mi proyecto en solitario, sino de todos los proyectos que hago".

"Salir a competirle a canciones como 'Cielo', 'Inspiración' y 'Cada mañana' es difícil, sobre todo, ante los oídos de quienes me siguen tiempo atrás, es necesario como artista salir a buscar estas nuevas historias, con la libertad y el compromiso de sumar a mi repertorio temas que sean coherentes con mi manera de ser, de ver la vida, y siento que esta colección de temas es ¡muy Benny!".

El músico y ex Timbiriche recuerda con mucho amor al país, por ello presentarse tras 15 años representaba una emoción distinta, un cara a cara con el país que le abrió las puertas.

"¡Guate ya estoy aquí! mañana es nuestra cita en el Teatro nacional, mi repertorio es renovado y refrescado, con el gran compromiso de re enamorarlos, sean parte de una noche única e irrepetible", expresó.

Los guatemaltecos celebraron aniversarios de boda, momentos especiales e incluso recuerdos de infancia en una noche cargada de romance el viernes 10 de julio d 2026. Luego el artista mostró con videos cómo fue una noche íntima con Guatemala.

"Hay noches que terminan... y otras que se quedan para siempre en el corazón, Guatemala, gracias por invitarme, es un honor estar en tierra sagrada", dijo en el concierto.

"Gracias por tan hermoso regalo. Me sentí en casa. Feliz. En familia. Guatemala siempre en mi alma. Prometo regresar pronto", posteó en el clip.

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Foto: Ana Tello.

Foto: Ana Tello.