Bernardo Arévalo insiste en defender a exfuncionarios del Ministerio de Gobernación

El mandatario indicó que no nombrará al ministro Jiménez en ninguna embajada.

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que no tienen indicios que el ministro de Gobernación Francisco Jiménez o los ex viceministros José Portillo y Claudia Palencia estén involucrados en la fuga de 20 reos de máxima seguridad de la cárcel Fraijanes II.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el mandatario defendió a sus funcionarios cuando se le consultó si tenían algún indicio si habían estado involucrados en la fuga de los líderes del Barrio 18 y si colocarían denuncias en su contra.

"No tenemos ninguna información sobre el involucramiento de Francisco Jiménez, Claudia Palencia y —José— Portillo en la fuga en sí mismo. De manera que no tenemos ninguna razón para hacerlo —denunciarlos—", respondió el gobernante.

El mandatario indicó que el ministro Francisco Jiménez no será asignado a ninguna embajada. (Foto: Archivo / Soy502)

Arévalo también evitó dar detalles sobre las razones por las cuáles aceptó las renuncias de los funcionarios del Ministerio de Gobernación ya que se limitó a decir que fue "una decisión política en atención a la dimensión de la crisis".

Jiménez no irá a embajada

El mandatario también fue consultado si Jiménez, al momento salir de la cartera, sería asignado en alguna embajada, como ha sucedido con otros funcionarios de Gobierno.

"El ministro Jiménez no irá a ninguna embajada. Recuerde que parte de las lógicas dentro de los gobiernos son que los funcionarios roten en distintas posiciones", respondió el gobernante.

Explicó que dentro de esa dinámica a veces un ministro pasa a ocupar una segunda cartera o un gobernador que es llamado para cumplir una función en el Ejecutivo, pero recalcó que "el ministro Jiménez no está siendo nombrado a ninguna embajada".