Recapturan a "El Brown" el cuarto reo fugado de Fraijanes II

-

Las autoridades confirmaron la recaptura del cuarto reo fugado de Fraijanes II en ruta hacia La Democracia, Escuintla.

TE PUEDE INTERESAR: A una semana de la fuga de pandilleros del Barrio 18 esto se sabe

Las autoridades confirmaron la madrugada de este martes 21 de octubre la recaptura de Nicolás Xantes Sis, alias "El Brown", pandillero del Barrio 18 y uno de los 20 reos fugados de la cárcel Fraijanes II.

El cuarto reo fugado de Fraijanes II fue recapturado en ruta a Escuintla. (Foto: PNC)

Recapturan al cuarto de 20 reos fugados de Fraijanes II confirmado el pasado 12 de octubre. (Foto: PNC)

El operativo se desarrolló en el kilómetro 82 de la ruta hacia La Democracia, Escuintla, donde agentes de la subestación local interceptaron una camioneta negra donde recapturaron al reo junto a tres presuntos pandilleros del Barrio 18 que lo ayudaban a evadir a las fuerzas de seguridad.

Según el reporte policial, los tres colaboraban en la evasión del recluso al trasladarlo oculto en la camioneta. (Foto: PNC)

Presuntos pandilleros capturados

Los acompañantes fueron identificados como Cristian Gérard Orellana Peralta, de 26 años; Héctor Mendoza de Paz, de 35; y Carlily Analys Coronado Barrios, de 30. Según el reporte policial, los tres colaboraban en la evasión del recluso al trasladarlo oculto en la camioneta.

Junto al "El Brown" fueron capturados tres presuntos pandilleros del Barrio 18. (Foto: PNC)

(Foto: PNC)

(Foto: PNC)

Antecedentes

De acuerdo con información oficial, Orellana presenta dos órdenes de captura activas, una por encubrimiento propio y otra por portación ilegal de arma de fuego, emitidas por los juzgados de Mixco y Escuintla.

Tras su aprehensión, los cuatro individuos fueron remitidos al Juzgado correspondiente, donde deberán responder ante la justicia por los delitos de evasión, asociación ilícita y portación ilegal de arma de fuego.

Con esta recaptura, suman cuatro los integrantes de estructuras criminales que regresan a prisión luego de haberse fugado recientemente del centro de detención Fraijanes II.

En días anteriores fueron localizados y detenidos Melcin Gabriel De León, alias "Little Strong"; Marlon Manolo Martínez Sincuir, conocido como "Spectro" o "Monstruo"; y Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias "Black Demon".

(Imagen: PNC)

"Al neutralizarlos se les incautan dos pistolas, una con reporte robo del 30 de septiembre, en la zona 10, además de 210 municiones calibre 9mm y un celular, armas que no pudieron utilizar debido a las tácticas policiales usadas para inmovilizarlos." indicó la PNC.

(Foto: PNC)

(Foto: PNC)

(Foto: PNC)

LEE TAMBIÉN: Las otras cinco grandes fugas que arrastra el Sistema Penitenciario de Guatemala