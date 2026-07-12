Bernardo Arévalo anuncia contratación de 3200 agentes y nuevas comisarías en el país

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Durante el discurso emitido con motivo del 29 aniversario de la creación de la PNC, el presidente Bernardo Arévalo aseguró que se prevé la contratación de más agentes y la construcción de dos nuevas comisarías.

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El presidente Bernardo Arévalo aseguró que espera concretar su gestión con la contratación de 12 mil nuevos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), tras alcanzar el ingreso de 6218 elementos entre 2024 y 2025.

Además, en agosto de este año, se espera la graduación de 3200 agentes para sumarse a las fuerzas policiales.

La información fue proporcionada por el mandatario durante la conmemoración del 29 aniversario de la fundación de la PNC, acto que se celebró en la Plaza de la Constitución luego de un desfile de patrullas que recorrió el Centro Histórico.

Agentes de la PNC ingresan a la Plaza de la Constitución durante la conmemoración del 29 aniversario de dicha institución. (Foto: Edgar Pocón/Colaboración)

Nuevas comisarías y patrullas

Arévalo también adelantó que la próxima semana tienen previsto inaugurar una nueva comisaría en San Benito, Petén, así como una instalación similar que empezará a funcionar en Villa Nueva en octubre de este año.

Una patrulla recorre la 6a. calle de la zona 1, a la altura de la 6a. avenida, con motivo del desfile para conmemorar el 29 aniversario de la PNC. (Foto: Edgar Pocón/Colaboración)

Por aparte, aseguró que en septiembre se incorporarán mil patrullas nuevas.

"Esta será la entrega más grande de los últimos siete años", afirmó y también mencionó que fortalecerán el equipo policial con drones y otro tipo de equipos.

"Estamos atendiendo de forma más eficaz y más oportuna las necesidades de seguridad de las comunidades de Guatemala", aseveró el gobernante, tras recordar los ataques contra agentes ocurridos a inicio del presente año y que dejaron un saldo de 11 policías fallecidos.