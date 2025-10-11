Bernardo Arévalo se reúne con el Papa León XIV

El mandatario guatemalteco mostró su encuentro a través de las redes sociales.
Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, se reunión con Su Santidad León XIV.
Arévalo compartió que durante su reunión conversaron sobre el importante rol de las instituciones guatemaltecas en la construcción de un país más justo y solidario.
"Uno de los temas que destacó en el encuentro fue la lucha contra la corrupción, un compromiso fundamental de mi Gobierno, así como los grandes retos que enfrentamos en las migraciones y la búsqueda de soluciones a la pobreza", afirmó el mandatario.
Asimismo, Arévalo le extendido una invitación para visitar el país.
"Le he invitado oficialmente a visitar Guatemala y agradezco al Santo Padre haber acogido esta invitación y mostrado su interés en realizar esta visita"