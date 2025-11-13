Bienal de Arte: obra de Glenda León con Yahaira Tubac da de qué hablar

-

Yahaira Tubac acompaña la obra de la artista cubana Glenda León donde juntas transformaron la palabra "Dios" en música, en la 24 Bienal de Arte Paiz.

La artista cubana realizó demostró cómo suena "Dios", en diversos idiomas, hecha canción. Para demostrar este sonido buscó el apoyo de la pianista guatemalteca, quien reveló las melodías que se desprenden de ello.

María Regina Paiz, presidenta de Fundación Paiz, explicó esta pieza en un video que se viralizó:

"Les quiero contar acerca de una de las obras que más tocó mi corazón: cuando uno entra al espacio, se ven varios papelitos colgados del techo, estos tienen la palabra 'Dios' en varios idiomas, cada uno de ellos fue trasladado a braile (sistema de escritura y lectura táctil)".

"Lo que hizo la artista fue tomar los puntos que forman el braile y convertirlos en notas musicales, la artista guatemalteca Yahaira Tubac tomó esta partitura y nos permitió escuchar los nombres de Dios hechos música", terminó.

¿Dónde disfrutar esta pieza?

Se encuentra en el Centro de Formación de la Cooperación Española, CFCE en Antigua Guatemala.

24 Bienal de Arte Paiz

Con el título "El Árbol del Mundo" se celebrará la 24 Bienal de Arte Paiz en Guatemala, con la curaduría del italiano Eugenio Viola. Esta invita a reflexionar sobre las conexiones culturales, históricas y espirituales que unen a la humanidad. Cuenta con la participación de 46 artistas y colectivos de los 5 continentes, que presentarán obras en 10 sedes, entre Ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala.

En la ciudad de Guatemala:

Museo Nacional de Arte de Guatemala (MUNAG), Centro Cultural de España (CCE), Centro Cultural Municipal (Correos), Casa Ibargüen, Antigua Tipografía Sánchez & De Guise, y Casa Sinibaldi.

En Antigua Guatemala:

Centro de Formación de la Cooperación Española (CFCE), La Nueva Fábrica, Museo de Arte Colonial (USAC) y La Recolección.

Fechas

El evento inicia el jueves 6 de noviembre de 2025 y se extiende hasta el 15 de febrero de 2026.

