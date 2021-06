Billy Saavedra se despidió de Combate

Con lágrimas y confortado por los participantes, el cantante y presentador guatemalteco informó que tras 7 años dejaría el proyecto.

El presentador Billy Saavedra anunció su retiro de "Combate" durante uno de los últimos programas de la temporada.

"Tenemos más noticias y ahora voy yo...", dijo con las emociones a flor de piel.

"Me da tristeza porque aquí crecí, un primero de abril de 2014, inicié un proyecto nuevo, nunca había estado en televisión...llegó el día más esperado, porque sabía que todo llega a su fin, son 7 años y ese número significa mucho, es el número de la perfección, Dios me puso en este proyecto desde un inicio y hoy me tengo que despedir de toda la fanaticada, contento, alegre, dándole gracias a Dios por todo el crecimiento que he tenido, en todo este tiempo", expresó.

Billy no pudo contener las lágrimas. (Foto: Combate)

El famoso aconsejó a los televidentes no tener miedo a los cambios y a atreverse:

"No tengan miedo a aventarse a cosas que al inicio no saben hacer, lo desconocido da miedo, la incertidumbre también, pero podemos confiar en Dios, tener esa fe... por todo lo que tengo le doy gracias a Dios, yo volteo atrás y digo: hace años no tenía nada y hoy tenemos, qué bendición", aseguró.

"Quiero agradecer a los televidentes en casa, quiero que recuerden a un Billy feliz, un Billy que de 8 a 10 era un personaje, pero después de las 10 o antes de las 8 podían contar conmigo para lo que necesiten, los quiero mucho", agregó.

Billy también agradeció a la producción del programa por tantos años confiando en él y por ayudarlo a crecer.

"Esto para mí es el cierre de un capítulo, les deseo el éxito a cada uno, sigan luchando por sus sueños porque todo es posible, estoy en otra etapa, quiero disfrutarla al 100%, los voy a extrañar llevándoles risas, los quiero mucho, me tengo que despedir", siguió.

Días atrás, en sus redes sociales el guatemalteco había posteado un mensaje que daba paso a algo importante en su vida: "Lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera".