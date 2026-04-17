Biólogo guatemalteco colabora en programa de británico Nigel Marven

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El Dr. en ecología Daniel Ariano colaboró en el documental "Nigel Marven's Wild Central America" que destaca la biodiversidad de Guatemala y recientemente el sitio "Ultimate Nature Documentaries" lo hizo viral.

Durante la visita de Nigel Marven al país, años atrás, en busca de la riqueza de fauna, flora y cultura, no faltó su parada en la "Reserva Natural Heloderma", fundada por el Dr. Ariano, coordinador de Biodiversidad del Centro de Estudios Ambientales CEAB, de la Universidad del Valle de Guatemala, donde realiza su investigación acerca de este fascinante lagarto venenoso que se encuentra únicamente en Guatemala y está en peligro de extinción.

Foto: Nigel Marven's Wild Central America.

Daniel fue pionero del trabajo de investigación con la especie en 2003, época en la que se creía extinta. El esfuerzo en campo reveló que, si bien el lagarto no había desaparecido, enfrentaba una amenaza constante.

A través de su programa Nigel mostró la labor que se desarrolla en el país acerca este ejemplar, importante para el equilibrio ecológico de Guatemala.

Foto: Foto: Nigel Marven's Wild Central America

Marven retrató los bosques nubosos con quetzales y orquídeas y paisajes únicos como el lago de Atitlán y regiones áridas con especies fascinantes y el Dr. Daniel Ariano colaboró en la filmación para mostrar el bosque seco de Guatemala, el trabajo en investigación, conservación del heloderma y otras especies.

Daniel Ariano

Es catedrático del Departamento de Biología en la Universidad del Valle de Guatemala, e investigador en el Centro de Estudios Ambientales.

En 2008 fue galardonado como científico joven del año en Guatemala por la Academia Mundial de Ciencias (TWAS).

Cuenta con más de 35 publicaciones científicas en revistas indexadas de corriente principal y más de cien publicaciones de divulgación científica para niños y adultos.

Foto: Foto: Nigel Marven's Wild Central America.

Es fundador de la Reserva Natural Heloderma en El Arenal, Cabañas, Zacapa, y describió dos especies nuevas de vertebrados para la ciencia: la salamandra "Bolitoglossa Qeqom" y la serpiente "Rhadinella Xerophila", endémicas de Guatemala.

Este es el momento del documental en el que el guatemalteco aparece, recuérdalo:



