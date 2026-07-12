Bisonte ataca a turista y lo lanza a más de 2 metros de altura (video)

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En el Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos, un bisonte atacó a un turista, persiguiéndolo y lanzándolo por el aire a casi 2 metros de altura, dejándolo gravemente herido.

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Una persona que se encontraba en el área capturó el momento y subió el video que se hizo viral en redes sociales.

Momento en que turistas toman foto a ejemplar, (Foto: captura de pantalla)

En el clip se aprecia a un ejemplar que se encontraba echado en un área del Parque Nacional de Yellowstone, en ese momento dos turistas pararon a una distancia considerable y comenzaron a tomarle fotos.

En ese instante el bisonte comentó a revolcarse entre la tierra y salió corriendo enfurecido, mientras los visitantes corrieron a esconderse entre los árboles.

Foto: Captura de pantalla.

El animal ingresó a la maleza y logró captar a uno de ellos, que era un hombre mayor, persiguiéndolo hasta alcanzarlo. Al tenerlo cerca, le pegó con su robusta cabeza lanzándolo al aire.

Se desconoce el estado de salud de la persona atacada hasta el momento. Las autoridades del parque afirman que no es común que un bisonte ataque; sin embargo, suele pasar si se siente amenazado.

Foto: captura de pantalla.

Los guardabosques piden a los visitantes no acercarse a los ejemplares, recomendando quedar a una distancia de hasta 23 metros.

El bisonte americano

Es un mamífero rumiante de gran tamaño perteneciente a la familia de los bovinos, famoso por su densa melena y su característica joroba. Es uno de los mamíferos más grandes de Norteamérica.

Juega un papel fundamental en la salud de los ecosistemas de praderas y bosques, los machos adultos pueden llegar a medir hasta 2 metros de altura y superar la tonelada (1,000 kg) de peso, es excelente corredor y es protector y territorial.

Tiene una gran joroba en los hombros, una cabeza enorme, cuernos cortos y curvos, y un pelaje espeso que les ayuda a soportar climas muy fríos, vive en manadas.

Habita en Norteamérica, desde Canadá hasta el norte de México, estuvo al borde de la extinción en el siglo XIX debido a la caza masiva, su conservación es importante.

Sus hábitos de pastoreo y desplazamiento generan un ciclo de renovación vital que incluye, su alimentación corta estimula un rebrote rápido y nutritivo de los pastos, sirviendo de alimento para otras especies silvestres.

Al pisotear y revolcarse en la tierra, crea depresiones que retienen agua y semillas, lo que favorece el crecimiento de vegetación nueva y aumenta la biodiversidad.

MIRA:

En EEUU, unos turistas molestaron a un bisonte en época de celo en el parque natural de Yellowstone, desobedeciendo las órdenes de los guardas de no acercarse mucho al animal y no bajar del coche.



El búfalo pilló al turista y lo hizo volar, dejen a los animales en paz y libres. pic.twitter.com/mlIPiXkBsQ — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) July 12, 2026



