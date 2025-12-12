"Bla" Castañeda, la resiliencia clave para un gol soñado

-

Cuando su equipo más lo necesitaba apareció para hacer un golazo y encaminar la clasificación de Antigua a las semifinales del Apertura 2025.

El "Bla" Castañeda llegó desde el banquillo y con un zurdazo de antología mandó el balón al fondo de la portería de Xelajú para hacer explotar el estadio pensativo.

"Estoy agradecido con Dios, se me dio la oportunidad de anotar en una circunstancia muy importante. Estoy agradecido con Dios y con mis compañeros", destacó el zacapaneco.

Algunos resbalones durante su carrera provocaron la crítica a su llegada como emergente durante la fase de clasificación. "Hay que tropezar y caer para saber en dónde estamos y levantarnos con mucha fuerza".

"Llegué a un cclub que dijo que iba a estar conmigo a muerte, me respaldaron desde que llegué y así les respondo. Estoy trabajando con la boca callada y acá están los frutos", dijo después del triunfo aguacatero.

Ahora Antigua piensa en Aurora el rival por el boleto a la final. "El que menos pensas a veces te patea. Para eso estamos trabajando, le vamos a dar con todo para enfrentar a Aurora", sentenció.