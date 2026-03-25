Cierre de la Usac por actividades de Huelga afectan el tránsito en la zona 12

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El cierre del centro universitario afecta el paso vehicular en sus alrededores

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Personas encapuchadas cierran la Universidad de San Carlos de Guatemala desde las primeras horas de este miércoles 25 de marzo.

Las vías afectadas son la avenida Petapa y 31 calle, así como en la 11 Avenida de la zona 12, por el Anillo periférico.

Cierre de USAC afecta a conductores. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

En uno de los portones colocaron mantas en las que indican que se suspenden actividades generales por los preparativos para la Huelga de Dolores por lo que invitan al resto de estudiantes a unirse en el Centenario de la velada teatral.

Las autoridades recomiendan buscar rutas alternas y salir con tiempo de anticipación, pues ya se registran congestionamiento en el área.

Congestión vehicular debido a suspensión de actividades y cierre de la USAC por huelga.



: Fredy Hernández pic.twitter.com/k7NRzMOyVr — Informarito502 (@soyinformativo) March 25, 2026

Al paso de los minutos, el tránsito empieza a complicarse en los alrededores de la universidad.