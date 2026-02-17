Versión Impresa
Video: Bodega es consumida por el fuego en Villa Nueva

  • Con información de Dirlyn González/Colaboradora
17 de febrero de 2026, 12:19
El incendio sucedió el la colonia La Joyita en Villa Nueva. (Foto: Captura de video/Redes Sociales)

Varios cierres viales permanecieron durante la labor de los bomberos debido a la magnitud del siniestro.

Un incendio de grandes proporciones arrasa con una bodega ubicada en la 5a. avenida y 5a. calle, zona 6 de La Joyita, municipio de Villa Nueva.

Los Bomberos Voluntarios informaron que unidades de abastecimiento se dirigen al lugar y ya operan dos motobombas para controlar las llamas. Hasta el momento no se reportan víctimas, aunque las autoridades alertan sobre el riesgo para las viviendas cercanas.

Al lugar también se presentaron Bomberos Municipales para sofocar las llamas.

Ante ello, solicitan a los vecinos mantenerse alejados de la zona. Por el momento no se ha informado acerca de las causas del siniestro.

Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito, informó que hay varios cierres viales alrededor del lugar del incendio, con el fin de agilizar el paso de unidades de emergencia.

Bomberos Voluntarios y Municipales se presentaron al lugar para sofocar las llamas (Fotos: CVB)
