Video: Bodega es consumida por el fuego en Villa Nueva

Un incendio de grandes proporciones arrasa con una bodega ubicada en la 5a. avenida y 5a. calle, zona 6 de La Joyita, municipio de Villa Nueva.

Los Bomberos Voluntarios informaron que unidades de abastecimiento se dirigen al lugar y ya operan dos motobombas para controlar las llamas. Hasta el momento no se reportan víctimas, aunque las autoridades alertan sobre el riesgo para las viviendas cercanas.

Al lugar también se presentaron Bomberos Municipales para sofocar las llamas.

Ante ello, solicitan a los vecinos mantenerse alejados de la zona. Por el momento no se ha informado acerca de las causas del siniestro.

Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito, informó que hay varios cierres viales alrededor del lugar del incendio, con el fin de agilizar el paso de unidades de emergencia.

Bomberos Voluntarios y Municipales se presentaron al lugar para sofocar las llamas (Fotos: CVB)