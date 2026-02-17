¡Salió volando! Fuerte choque en Santa Catarina Pinula queda grabado (video)

La víctima salió volando hasta impactar contra el asfalto tras el impacto.
OTRAS NOTICIAS: La joven que falleció en un trágico accidente
Un fuerte choque entre un motorista y el conductor de un auto se registró en Cristo Rey, Santa Catarina Pinula, frente al cementerio del lugar.
Las imágenes muestran el momento en que el motorista choca contra un auto blanco y tras el fuerte impacto, sale volando hasta caer al asfalto.
Bomberos Municipales llegaron al lugar para brindarle los primeros auxilios y luego trasladarlo a un centro asistencial.
Mira aquí el video:
Autoridades municipales hacen un llamado para manejar con más precaución y así evitar percances en la vía.