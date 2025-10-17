Versión Impresa
Bohemia Suburbana llega a la Universidad de San Carlos

  • Por Selene Mejía
17 de octubre de 2025, 13:30
La banda guatemalteca Bohemia Suburbana regresa al escenario de la USAC. (Foto: Bohemia Suburbana)

Bohemia Suburbana regresa al escenario al aire libre de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

La banda de rock estará en el parqueo de los edificios S9 y S10 con los estudiantes. "Nos vemos en la tricentenaria", dijeron en sus redes sociales". 

En la USAC varias facultades inician con las celebraciones de fin de ciclo. Además habrá DJ en vivo y otros invitados. 

Entradas

El precio es de Q75, los boletos están a la venta en las sedes de las asociaciones de estudiantes edificio S8 nivel 2 y S9, nivel 3. 

Horario 

El evento inicia a las 5:00 p. m. 

