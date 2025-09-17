Bolsonaro tiene cáncer de piel, así lo confirmó su médico

-

Jair Bolsonaro, de 70 años, presentó dos lesiones cutáneas con carcinoma de células escamosas.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada por intento de golpe de Estado, fue diagnosticado con cáncer de piel, anunció este miércoles su médico.

Bolsonaro, de 70 años, tiene un "carcinoma de células escamosas, que no es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aún así, es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias", dijo a periodistas el doctor Claudio Birolini.

Poco antes, el expresidente había salido del hospital donde se encontraba ingresado desde el martes en Brasilia tras haberse sentido mal durante su prisión domiciliaria preventiva, constató un fotógrafo de la AFP.

Bolsonaro fue condenado la semana pasada a 27 años de cárcel por haber intentado dar un golpe de Estado contra el presidente Lula.

En un boletín, el hospital DF Star dijo que Bolsonaro llegó al centro "deshidratado, con elevación de la frecuencia cardíaca y caída de la presión arterial".

"Los exámenes evidenciaron persistencia de anemia y alteración de la función renal".

Tras ser tratado con hidratación y tratamiento medicamentoso vía intravenosa, los síntomas mejoraron y el expresidente recibió el alta, indicó posteriormente el hospital.

Seguirá bajo acompañamiento médico, agregó.

Secuelas del ataque del 2018

El diagnóstico de cáncer tuvo que ver con unas pruebas que se realizaron el pasado domingo.

"De las siete lesiones analizadas, dos dieron positivo al carcinoma", indicó Birolini. Las lesiones le fueron extraídas.

En los últimos meses, Bolsonaro ha presentado frecuentes malestares, especialmente hipos crónicos y vómitos.

Algunos de estos problemas de salud son derivados del ataque con cuchillo en el abdomen que sufrió durante la campaña electoral de 2018.

La corte suprema lo halló la semana pasada culpable de liderar una organización criminal para aferrarse al poder en 2022, tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro no estuvo presente en las últimas sesiones del juicio debido, según sus abogados, a los problemas de salud.

*Con información de AFP