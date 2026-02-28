Operación “Rugido de León”: la ofensiva militar de Israel y EEUU contra Irán

La operación militar tuvo el objetivo de impedir que la República Islámica recupere capacidades nucleares.
OTRAS NOTICIAS: Donald Trump a los iraníes: "Su hora de la libertad ha llegado"
La operación militar "Rugido del León", fue nombrada un ataque preventivo hacia Irán este 28 de febrero; dicha operación fue en en cooperación con Estados Unidos e Israel.
En ella fue incluido misiles balísticos, en lo que fue calificado como una ofensiva de gran alcance con el objetivo de "eliminar amenazas inminentes", según declaró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Explicaron que desmantelar la infraestructura de misiles y bases de lanzamiento forma parte de una estrategia orientada a frustrar futuros intentos de agresión por parte de Irán.
Tras los primeros ataques, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló que la operación "continuará mientras sea necesario", señalando que la urgencia de evitar que Irán adquiera armas nucleares que puedan amenazar a la humanidad, recalcando que el régimen iraní financia, entrena y arma a grupos terroristas cerca de las fronteras de Israel.
La operación "Rugido de León" también incluyó la detección e interceptación de amenazas lanzadas desde territorio iraní hacia Israel. Dado que Irán respondió enviando drones y misiles hacia territorio israelí.
Con información de Infobae.