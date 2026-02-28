Canciller iraní: "Hasta donde yo sé, Ayatollah Ali Khamene, está vivo"

De acuerdo con el canciller iraní, la máxima autoridades política y religiosa está a salvo, "hasta donde yo sé, permanece con vida".
Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo de Irán, permanece con vida tras los recientes ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, según confirmó el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en una entrevista exclusiva con NBC News.
"Hasta donde yo sé", dijo enigmático Araghchi, sembrando dudas sobre el verdadero estado de Khamenei luego de los bombardeos en territorio iraní.
Tras el bombardeo, Araghchi subrayó que "todos los altos funcionarios están vivos" y garantizó la continuidad de las autoridades del régimen. Además, indicó que el presidente del Parlamento y el jefe del poder judicial también sobrevivieron, aunque dos comandantes fallecieron durante la ofensiva.
El ministro iraní condenó que los ataques se produjeran mientras continúan las negociaciones nucleares. NBC News aclaró que no ha podido verificar de forma independiente estas afirmaciones.
"Todos los altos funcionarios están vivos", dijo el funcionario del régimen. "Así que todos están ahora en su puesto, estamos gestionando esta situación y todo está bien".
*Con información de Infobae