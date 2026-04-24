Bombero José Luis González lucha por su vida y necesita apoyo

-

El bombero José Luis González se encuentra en cuidados intensivos, tras una larga trayectoria salvando vidas, ahora necesita apoyo.

"El Chato" como es conocido con cariño por familiares, amigos y colegas ingresó a una cirugía derivada de una obstrucción en el intestino y al salir tuvo complicaciones que le han llevado a un estado de gravedad.

José Luis lleva más de un mes en el hospital y deberá permanecer al menos seis semanas más, por ello, la familia tiene complicaciones para costear los gastos.

"Como familia estamos pasando por un momento muy difícil, tanto emocional como económicamente, pedimos sus oraciones y cualquier ayuda económica que puedan brindarnos sería una gran bendición".

Según explica su madre, María, durante más de 25 años él ha sido voluntario un día a la semana como bombero. "De todo corazón, como madre, les agradezco cualquier apoyo que puedan brindarnos".

La familia abrió una cuenta en Go Fund Me, para reunir el dinero. Ingresa aquí.

Además de esto, sus compañeros bomberos organizan una rifa solidaria y donaciones vountarias "cualquier aporte por pequeño que sea será de bendición".

El valor del número para participar en el sorteo es de Q300.

Si deseas ayudar deposita a la cuenta de ahorro de Banco Industrial a nombre de Wendy García, no. 3753071.

Toma nota: Si depositas el monto para el sorteo, debes enviar la constancia de tu boleta al WhatsApp 4214-7835 con tus datos.