Jesús, el guatemalteco que necesita un trasplante de riñón

Jesús Morales, paciente renal desde hace 20 años, busca apoyo para continuar con sus tratamientos, para ello, realiza ventas de distintos artículos y comida a través de Tik Tok.

El guatemalteco contó su historia a Soy502 con el fin de buscar que más personas conozcan acerca de sus ventas en línea y se sumen a comprar ropa, accesorios, almuerzos y hasta mochilas para cubrir sus necesidades básicas y recaudar dinero, ya que busca ser candidato para un trasplante.

"Estuve en diálisis peritoneal pero hace 6 años perdí una pierna por una trombosis, a partir de ello ya no pude trabajar, me tocó buscar de otra manera de sobrevivir, vendiendo galletas, dulces en algunos mercados y parques".

"Mi salud se ha deteriorado pues también presento problemas del corazón, que se ha agrandado, busco un transplante, pero el proceso es muy difícil y requiere diversos exámenes médicos y gastos" explicó.

Morales desea que su petición llegue a los corazones correctos: "pueden comprar mis productos o ayudar con lo que puedan, vendo mochilas que me donaron", afirmó.

Si deseas conocer más acerca de la situación de Jesús o comprar sus productos, puedes comunicarte con él al teléfono: 3126-9443, también puedes seguirlo en Tik Tok aquí.

La enfermedad

Según la "American Kidney Fund", la diálisis peritoneal consiste en el uso de un catéter para llenar el abdomen de un líquido depurador, llamado "líquido de diálisis".

El catéter es un tubo delgado por el cual se introduce líquido al cuerpo o se extrae de él. El tejido que cubre la mayor parte de los órganos del abdomen se llama peritoneo, y actúa como filtro en este proceso.

@soy.enfermo.renal #emprendimiento #salud #explor #viraltiktok #vamosrir ♬ sonido original - Enfermo Renal

#virales #usa #cuentanueva #emprendimiento ♬ sonido original - Enfermo Renal @soy.enfermo.renal CUENTA NUEVA SOY ENFERMO RENAL ESTOY EN LUCHA Y PRUEBAS PARA PODER HACERME MI TRANSPLANTE DE RIÑON SI TU DESEAS APOYARME DALE LIKE Y COMPARTE ESTE VIDEO MI CUENTA FUE BLOQUEADA Y X ESO ABRI ESTA CUENTA SI DESEAS APOYARME COMPRANDO MIS PRODUCTOS DIOS TE VA BENDECIR EN GRANDE #paratii