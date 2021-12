Brad Pitt cumple 58 años y lo vuelven tendencia

Brad Pitt se convirtió en tendencia este domingo 19 de diciembre debido a su cumpleaños 58.

Más de 6,400 tuits fueron publicados para honrar el cumpleaños número 58 del famoso actor Brad Pitt, por quien pareciera no pasan los años.

Pese a que su cumpleaños fue el sábado 18 de diciembre, sus admiradores no dejaban de mostrar su aprecio por el actor, por lo que aún este domingo seguía como tendencia en Twitter.

La mayoría de mensajes resaltaban lo joven que se ve el actor, pese a su edad.

“Tengo amigos, tengo unos hijos adorables, me gusta mi café y me gustan mis perros. No tengo nada por lo que lamentarme”, dijo Pitt hace unos meses a la revista People TV, quien ahora vive soltero y tranquilo en Los Ángeles.

Para el protagonista de Troya, ahora sus objetivos en la vida “son muy simples: ser feliz y tener salud”. Parece que los últimos dos años de pandemia le han hecho reflexionar y el confinamiento en soledad que pasó en 2020 le ha llevado a tener las cosas importantes de la vida en un primer plano.