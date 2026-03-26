Sonrisas y buenas noticias en el entreno de Argentina, pensando en Mauritania

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A pocos días de encarar su primer amistoso de este parón de selecciones contra Mauritania, Argentina se entrenó a puertas abiertas este miércoles, en donde se pudieron ver muchas sonrisas entre los convocados, además de que Lionel Scaloni recibió un par de buenas noticias.

Como ya es costumbre, las cámaras mantuvieron el foco en Lionel Messi, quien salió a la cancha para el entrenamiento acompañado de su gran amigo Rodrigo de Paul, con una sonrisa de oreja a oreja, lo que deja entrever el buen ambiente que se respira en el campamento albiceleste.

#SelecciónMayor El equipo de Lionel Scaloni completó su primer entrenamiento en Ezeiza



¡Vamos Argentina! pic.twitter.com/JUgpEAKJ0F — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 24, 2026

Tanto De Paul como Nicolás Otamendi le dieron las buenas nuevas a Scaloni al participar de lleno en toda la práctica, luego de superar sus respectivas molestias físicas, que impidieron a ambos disputar los últimos encuentros con sus clubes.

Además, también se vio en buen estado a Franco Mastantuono, que fue uno de los últimos en sumarse a la convocatoria y que estuvo hablando mucho con exjugadores de River como Enzo Fernández o Julián Álvarez, tratando todos de ganarse un lugar en el once para el duelo en La Bombonera.

Según se maneja desde Argentina, la idea es que todos en la convocatoria tengan minutos entre los dos partidos, para que no hicieran el viaje de por gusto y que puedan todos recibir la ovación de su gente, la última antes de encarar la defensa del título en el Mundial.