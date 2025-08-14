Así se encuentran los guatemaltecos con trabajo temporal en Canadá

-

En lo últimos seis años más de 1,300 trabajadores guatemaltecos han viajado y trabajado de forma temporal en el país norteamericano.

Representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) llevaron a cabo una visita de protección consular a un grupo de guatemaltecos que trabajan de forma temporal en Coldstream, Columbia Británica, Canadá.

La visita se llevó a cabo por funcionarios del Consulado General de Guatemala en Vancouver, quienes tenían como objetivo verificar el bienestar de los trabajadores guatemaltecos y brindarles asistencia.

El grupo de guatematecos trabaja de forma temporal en Canadá. (Foto: Minex / Soy502)

Según informó el Minex, durante la verificación se brindó a los guatemaltecos orientación consular y migratoria para garantizar que cuenten con el apoyo necesario durante su estancia laboral en el extranjero.

Asimismo, se ofreció información sobre sus derechos laborales, servicios disponibles y opciones de apoyo en el Consulado en caso de cualquier inconveniente. La Cancellería aseguró que están comprometidos con la protección de los guatemaltecos en el exterior.

El municipio distrital de Coldstream está situado en el extremo norte del lago Kalamalka y es una localidad conocida por su industria agrícola, que depende en gran medida de trabajadores temporales migrantes.

Según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) de 2019 a la fecha 1,373 guatemaltecos han viajado a Canadá para trabajar de forma temporal. Los datos señalan que en 2025 han viajado 337 connacionales a dicho país.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social impulsa el Programa Trabajo Temporal en el Extranjero. (Foto: Mintrab / Soy502)

Los trabajadores forman parte del Programa Trabajo Temporal en el Extranjero gestionado por el Mintrab y que tiene como objetivo facilitar la búsqueda de trabajos en el extranjero y facilitar los trámites para una migración regular, ordenada y segura.

Dicho programa brinda un servicio de intermediación laboral que permite la coordinación con otras dependencias del Estado, embajadas y consulados para facilitar la comunicación entre los trabajadores guatemaltecos y los empleadores extranjeros.