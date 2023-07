Britney Spears fue golpeada por un guardia de seguridad (video)

-

Britney Spears acusó al guardia de seguridad de un jugador de NBA de haberla golpeado en el rostro.

Britney Spears denunció que el guardia de seguridad de Victor Wembanyama, jugador de la NBA, la golpeó en el rostro. Wembanyama se defendió diciendo que Britney lo había "agarrado" antes de que el incidente ocurriera el miércoles 5 por la noche.

A esto, Spears negó las acusaciones. Sin embargo, la disputa podría terminar gracias a un video que obtuvo el portal TMZ. En el video se puede apreciar como Britney grita "Señor, señor" al entrenador de Wembanyama.

La cantante se acerca a Victor y le toca el hombro, desmintiendo la versión del jugador, y en ese momento la persona de seguridad la golpea. No se puede ver bien en el video, pero sí hubo un golpe.

Sin embargo, la policía menciona que este incidente no fue intencional, pero fue lo suficientemente fuerte como para que los lentes de sol de Spears salieran volando, aunque eso también invalida una de las declaraciones de Spears, en la que dijo que se había caído.

El incidente se cerro con la policía que asegura no habrá cargos hacia la seguridad del jugador.