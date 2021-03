La presentación en conjunto de Bruno Mars y Anderson .Paak fue una de las favoritas esta noche, en los premios Grammy 2021.

Fusionados con el nombre "Silk Sonic", los artistas interpretaron su nuevo tema "Leave the door open”, producido por Bruno Mars y D’Mile y escrito por Mars, Anderson .Paak, D’Mile y Brody Brown.

Esta era una de las presentaciones más esperadas este año en la famosa entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, que reconocen las contribuciones más relevantes a la música.

Y el show no defraudó a los fanáticos alrededor del mundo. Al escuchar el tema, miles de comentarios circularon en las redes sociales calificando de espectacular la presentación.

MÍRALO DE NUEVO AQUÍ:

THROWBACK SOUND: Bruno Mars and Anderson .Paak as Silk Sonic perform “Leave the Door Open” at the #GRAMMYs pic.twitter.com/gyTb2SiFfL — Austin Kellerman (@AustinKellerman) March 15, 2021

"Leave the door open" es el primer tema del álbum “An Evening With Silk Sonic”, que será lanzado en los próximos meses de este año.

Dua Lipa, espectacular

También la cantante británica, Dua Lipa, se ganó la admiración de sus fans durante la gala, por su interpretación los temas “Levitating” y “Don’t start now”

MÍRA AQUÍ:

| @DUALIPA performing “Levitating” with @DaBabyDaBaby at the 2021 #GRAMMYs pic.twitter.com/Rvxev5nBMT — Dua Lipa Hungary (Backup) (@dlipahungary) March 15, 2021