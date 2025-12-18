Versión Impresa
Rescatan animales exóticos que eran vendidos de forma ilegal

  • Por Jessica González
18 de diciembre de 2025, 16:50
Varias aves exóticas fueron rescatadas. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

Varios animales que eran vendidos de manera ilegal, fueron rescatados.

En el mercado La Florida, ubicado en la zona 19, fueron rescatados varios animales exóticos, los cuales estaban a la venta de manera ilegal y se encontraban en un ambiente inadecuado.

El alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, publicó a través de sus redes sociales, que atendieron el llamado de la población y las especies fueron rescatadas.

"Escuchamos las denuncias.Fuimos al lugar. Actuamos", dijo el jefe edil.

Entre las especies rescatadas están: aves exóticas, animales de granja y tortugas.

"Porque los animales no son regalos. Son una responsabilidad", concluyó Quiñónez.

