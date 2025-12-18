Caso Szarata: Juicio continuará en enero de 2026

-

Este 18 de diciembre, continuó el juicio en contra de Carlos García Rubio, acusado del homicidio de su amigo Hansel Szarata.

Durante la audiencia declararon más personas, entre estos, peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, quienes realizaron peritajes relacionados con el caso.

También se mostró la chumpa que portaba la víctima el día del hecho.

Hoy continúo el juicio en contra de Carlos García Rubio por el homicidio de Hansel Szarata.

Un perito del Inacif declaró.





Debido a las fiestas de fin de año, el juicio se reprogramará a partir de enero de 2026, informó el juez.

Se espera que el 8 de enero, siga la declaración de varios peritos y testigos en el caso.

Juicio contra García Rubio continuará en enero de 2026.

El hecho armado se registró en la zona 16 durante la madrugada del 5 de abril pasado.

La víctima trabajaba en el Organismo Legislativo.