Bus extraurbano se accidenta y se sube al arriate en ruta Interamericana (Video)

Se desconocen las causas por las que el piloto perdió el control.
Un percance vial se reportó en el kilómetro 90 de la ruta interamericana donde un transporte extraurbano perdió el control.
En el video compartido en redes sociales, se puede observar que el vehículo impactó contra la señalización de la división de carriles.
Según se observa la parte delantera del bus quedó destruida, en el lugar no se reportan personas lesionadas.
Además, se registran complicaciones en la fluidez del tránsito en dirección a occidente.