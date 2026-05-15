Bus del Empleo: conoce fechas y lugares de ferias de trabajo.

-

La Municipalidad de Guatemala impulsa el Bus del Empleo, un proyecto que recorre las zonas capitalinas para ofrecer plazas de trabajo y ferias laborales. Conoce el calendario 2024, requisitos y cómo mejorar tu CV en esta unidad móvil gratuita.

LEE TAMBIÉN: Cómo acceder a la Estación del Emprendedor y potenciar tu marca

A diario muchas personas salen de sus hogares en busca de una plaza laboral, si esta es tu situación, la Municipalidad de Guatemala informó que el Bus del Empleo sigue recorriendo la ciudad y llevando oportunidades directamente a las comunidades.





Municipalidad de Guatemala activa hoy Bus del Empleo en las zonas. (Foto: Cortesía/Municipalidad de Guatemala)

Este es un proyecto de la Dirección de Desarrollo Social; el programa funciona con una unidad móvil equipada con tecnología y personal especializado. Brinda atención directa a personas que buscan empleo o mejores oportunidades laborales.





Plazas trabajo en Guatemala: fechas del Bus del Empleo. (Foto: Cortesía/Municipalidad de Guatemala)

Las unidades funcionan de lunes a jueves, de 8:00 a 16:00 horas. Los vecinos acceden a atención personalizada que incluye: orientación laboral, elaboración y mejora del curruculum vitae (CV), simulación de entrevistas, gestión emocional en la búsqueda de empleo e inscripción a capacitaciones en herramientas digitales.

Además, cuenta con el furgón de Impulsa-TEC, donde se imparten cursos básicos de computación para fortalecer habilidades técnicas.

Cada viernes se abre la Feria del Empleo, donde los vecinos aplican directamente a distintas plazas laborales. El pre-registro se lleva a cabo de 8:00 a 9:00 horas y la atención se brinda de 9:00 a 15:00 horas.

Para participar, solo se presenta el Documento Personal de Identificación (DPI) y CV (si cuentas con uno); si no tienes, dentro del Bus del Empleo recibirás apoyo gratuito para elaborarlo e imprimirlo.





Mejora tu CV y busca trabajo en el Bus del Empleo de la capital!! (Foto: Cortesía/Municipalidad de Guatemala)

Ponte pilas

El Bus del Empleo se moviliza semanalmente y atiende un sector distinto de la ciudad. A continuación te compartimos la ruta programada para las próximas ferias de empleo.

El 15 de mayo, colonia Casco Central, zona 6; el 22 de mayo, colonia Maya, zona 18; el 29 de mayo, barrio Santa Marta, zona 3; el 5 de junio, zona 14; el 19 de junio, Nimajuyú I, zona 21; y el 26 de junio, Ciudad Vieja, zona 15.

Además, se tienen programadas las siguientes fechas: el 3 de julio, San Pedrito, zona 5; el 10 de julio, Pinares del Norte, zona 18; el 17 de julio, colonia Justo Rufino Barrios, zona 21; el 23 de julio, Plaza del Obelisco, zona 10; el 31 de julio, zona 13; el 7 de agosto, Campo M. Villatoro, zona 6; el 13 de agosto, calzada Roosevelt, zona 7; y el 21 de agosto, zona 24.





Calendario del Bus del Empleo: plazas laborales en toda la ciudad. (Foto: Cortesía/Municipalidad de Guatemala)

Desarrollo

Con estas acciones el Bus del Empleo continúa consolidándose como una herramienta clave para acercar oportunidades a los vecinos, impulsar el desarrollo económico y brindar herramientas que abren puertas a nuevas posibilidades.

El Bus del Empleo, Ruta de Oportunidades, es un proyecto impulsado por la Municipalidad de Guatemala con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).



