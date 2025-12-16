Pérdidas materiales de Q500 mil en un incendio de un taller mecánico en Mixco

-

Un incendio en un taller e importadora de vehículos en la zona 7 de Mixco dejó casi medio millón de quetzales en pérdidas.

El propietario de un taller e importadora de vehículos que se incendió la noche del lunes 15 de diciembre, fue identificado como Mario Chile y estimó que las pérdidas materiales del inmueble y vehículos se aproxima a los Q500 mil.

Residentes de la colonia La Brigada en a zona 7 de Mixco alertaron a cuerpos de bomberos de un incendio luego de percatarse de densa columna de humo emanaba del taller.

A la espera de los socorristas, vecinos se organizaron para empujar y rescatar varios automóviles que corrían peligro de ser devorados por el fuego.

Por el tipo de material que estaba dentro de las instalaciones el fuego seguía avanzando. (Foto: Bomberos Municipales)

Al llegar los elementos de Bomberos Voluntarios y Municipales, se mantuvieron en labor por 2 horas seguidas para sofocar las llamas que ya habían devorado varios vehículos y parte del inmueble.

La emergencia se registró en la 10a. calle "D" y 10a. avenida de la Colonia La Brigada y solo se registraron daños materiales.

Asimismo, Chile indicó que desconoce el origen de la chispa inicial y lamenta profundamente ver años de esfuerzo y trabajo reducidos a cenizas.