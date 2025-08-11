Bus de grupo musical cae a una hondonada en Totonicapán

Hasta el momento se desconoce el número de heridos y si existe algún fallecido tras el accidente.
Medios locales reportaron un accidente de tránsito en la ruta que conduce de Patzité hacia Totonicapán.
Cerca de las 11:00 de la noche del domingo 10 de agosto, un bus que transportaba al grupo musical cayó al fondo de un barranco de gran profundidad, dejando a varias personas heridas.
Según la información preliminar se trata de un grupo musical católico llamado "Corazón del Cielo y de la Tierra".
Cuerpos de socorro acudieron al lugar, realizaron labores de rescate.
Hasta el momento, los socorristas no confirmaron el número exacto de personas heridas, tampoco han indicado si tras el accidente hubo personas fallecidas.
Se desconocen las causas del accidente.