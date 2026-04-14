¡De madrugada! Magistrados de la CC toman posesión de sus cargos

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Los magistrados estarán en funciones en el período 2026-2031.

La Corte de Constitucionalidad (CC) informó en las primeras horas de este 14 de abril que la nueva integración del tribunal ya tomó posesión de sus cargos, dando paso a la IX Magistratura para el período 2026-2031.

De acuerdo con la información divulgada por la alta corte a la 1.18 horas de este martes, la juramentación y toma de posesión se llevó a cabo en cumplimiento del mandato constitucional.

Esto según lo dispuesto en el Decreto Número 8-2026 y el Acuerdo Número 10-2026 del Congreso de la República de Guatemala, instrumentos mediante los cuales se integró el tribunal constitucional para el nuevo período.

Como parte de esta nueva magistratura, asumieron funciones como magistrados titulares Gladys Annabella Morfin Mansilla, Astrid Jeannette Lemus Rodríguez, Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa Escribá y Julia Marisol Rivera Aguilar.

La Corte de Constitucionalidad, a la opinión pública hace saber: pic.twitter.com/wffhsrmrrE — CC Guatemala (@CC_Guatemala) April 14, 2026

Asimismo, tomaron posesión como magistrados suplentes María Magdalena Jocholá Tujal, Luis Fernando Bermejo Quiñónez, Luis Alfonso Rosales Marroquín, Claudia Elizabeth Paniagua Pérez y José Luis Aguirre Pumay.

Con ello, quedó oficialmente integrada la IX Magistratura de la CC, que tendrá a su cargo la función de velar por la supremacía de la Constitución durante los próximos cinco años.

En su pronunciamiento, la Corte reiteró su compromiso de ejercer sus funciones con apego a la Constitución Política de la República de Guatemala, así como de garantizar la protección de los derechos fundamentales en el país.

Adquieren inmunidad

Según el artículo 270 de la Constitución Política de la República de Guatemala los magistrados de la Corte de Constitucionalidad gozarán de las mismas prerrogativas e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

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Asimismo, el artículo 168 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad señala que los Magistrados de la Corte son inamovibles, no podrán ser suspendidos sino en virtud de las causas que se indican en esta ley y gozarán de los mismos privilegios e inmunidades que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Debido a lo que marca la Ley a partir de que los magistrados tomaron posesión la madrugada de este martes obtuvieron el derecho de antejuicio lo cual impide que sean investigados o detenidos por casos judiciales.

La única manera por la cual podrían ser investigados o detenidos es que se haga una solicitud de retiro de antejuicio en contra de un magistrado y el pleno del Congreso de la República acepte retirarle la inmunidad.

Ayer trascendió que el Ministerio Público buscaba capturar a la magistrada Astrid Lemus, sin embargo, con su reciente toma de posesión eso ya no sería posible sin que se cumpla todas las formalidades que precisa la Constitución.