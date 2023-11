Buscaba bajar de peso para la boda de su hija y terminó muerta

-

La mujer buscaba adelgazar para la boda de su hija, pero el método que utilizó habría causado su muerte.

Una mujer en Australia buscaba bajar de peso para la boda de su hija. Sin embargo, el método utilizado terminó arrebatándole la vida y ahora sus familiares buscan concientizar a otros.

Se trata de Trish Webster, una madre de 56 años. A la mujer le recetaron el medicamento Ozempic para ayudarla a perder algunos kilos y así lograr ponerse el vestido de sus sueños.

Este fármaco es aprobado para tratar la diabetes tipo 2, pero ha ganado popularidad como forma de adelgazamiento, aunque muchos médicos advierten y no aconsejan consumirlo.

Foto: NYPost

Los sucesos ocurrieron a principios de este año, pero ha sido hasta ahora que su familia rompió el silencio y dio a conocer detalles de lo ocurrido para hacer consciencia entre la población.

El medio New York Post detalla que fue hace unos meses que Roy, esposo de Webster, la encontró inconsciente con un líquido marrón saliendo de su boca.

"Le salía un poco de sustancia marrón de la boca y vi que no respiraba, comencé a hacerle RCP (...). La puse de lado, porque no podía respirar", expresó a un medio australiano.

La mujer murió esa misma noche y la causa de su muerte fue especificada como una enfermedad gastrointestinal aguda. Y aunque su muerte no ha sido relacionada oficialmente con el uso de Ozempic, su esposo culpa al fármaco.

Foto: NYPost

"Ella no debería haberse ido, ¿sabes? (...). Simplemente no vale la pena, no vale la pena en absoluto", relató consternado Roy.

Efectos secundarios

En septiembre de este año, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés), actualizó la etiqueta del Ozimpec para incluir advertencias sobre destrucciones intestinales.

Esto, luego de recibir varios reportes sobre problemas gastrointestinales de personas que consumieron el medicamento. Sin embargo, esta medida ha generado debate, ya que muchos consideran que no es la solución adecuada.

*Con información de Heraldo de México y New York Post