¡Se buscan! Los cinco agentes de la PNC que tienen orden de captura

La PNC publicó el rostro de los señalados.
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Cinco agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) tienen orden de captura vigente por el delito de abuso de autoridad, informó la institución a través de su cuenta oficial en X.
Según la PNC, se han publicado las fotografías de los uniformados requeridos por la justicia, con el objetivo de que la ciudadanía colabore para localizarlos.
Los agentes buscados son: Bayron de Jesús Orellana Ruano, Luis René Escobar Conde, Walter Armando Vásquez Morataya, José Domingo Cano Gaitán y Leonel Osorio Gómez.
"Por el momento, se desconocen los pormenores de los casos en los que estarían involucrados; la investigación sigue en curso", señaló César Mateo, portavoz de la PNC, al ser consultado sobre el tema.
Añadió que la publicación se realiza en cumplimiento de la orden de un juez y reiteró el llamado a la población para denunciar cualquier información sobre la ubicación de los agentes, ya que pueden dar valiosos datos de manera confidencial, llamando a los números 110 y 1561.