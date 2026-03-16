Buscan evitar que Astrid Lemus sea juramentada como magistrada de la CC

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Los abogados Ricardo Sagastume Morales y Diego Sagastume Vidaurre buscan evitar la juramentación de Astrid Lemus luego de haber sido elegida por el CANG

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Luego de que la abogada Astrid Lemus fuera elegida como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), se le está cuestionando por su supuesta falta de idónea para el puesto.

Los abogados Sagastume Morales y Diego Sagastume Vidaurre presentaron este domingo 15 de marzo un amparo en el que aseguran que la Lemus perdió la honorabilidad al verse envuelta en una supuesta subordinación, tras su ponencia ante la OEA el pasado 18 de febrero.

Asimismo, enumeraron las supuestas violaciones en las que habría incurrido Lemus, ante ciertos artículos que reflejan que no es apta para juramentar, afirmaron.

También afirmaron que el Ejecutivo intervino para que terminara como la candidata electa.

Los abogados señalaron las violaciones de Lemus que deberían tomarse en cuenta para que no juramente como magistrada. (Foto: Redes Sociales)

"El gobierno a través del presidente de la república, ha interferido en el actuar de la magistrada electa abogada Astrid Jeannette Lemus Rodriguez al facilitar su intervención ante el Consejo Permanente de la OEA, para que ella "ruegue" y "suplique" la intercesión/injerencia/intervención de dicho organismo, exranjero, internacional, supranacional en un asunto interno del Estado de Guatemala para asegurar una intromisión indebida; lo que demuestra la injerencia del poder Ejecutivo en el proceso de integración de la Corte de Constitucionalidad“, se lee en el amparo.

También mencionaron que Lemus compromete su independencia e imparcialidad, lo que trae como consecuencia ineludible la repercusión de su incompatibilidad con el ejercicio de la función pública como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad.