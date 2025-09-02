Buscan a María Jimena, desaparecida tras salir a la tienda

-

La menor fue vista por última vez la noche del sábado, mientras familiares buscan dar con su paradero.

María Jimena González García, de 16 años, salió de su casa indicando que "iría a la tienda", aproximadamente a las 8:45 de la noche, del pasado sábado 30 de agosto, pero ya no volvió.

La menor fue vista por última vez en la colonia Eterna Primavera, ubicada en la zona 4 del municipio de Villa Nueva, del departamento de Guatemala.

Según una familiar, la ahora desaparecida se encontraba en casa con una persona que la cuida, mientras los papás estaban fuera laborando.

María Jimena había dicho que solo iría a la tienda, pero ya no regresó. (Foto: cortesía)

En búsqueda

Desde esa noche, los familiares han estado en la constante búsqueda de la adolescente, pero no han logrado localizarla.

"Se puso la denuncia de desaparición en la madrugada del domingo, mientras se esperaba que pasara el tiempo que las autoridades pedían para reportarla como desaparecida", comentó a Soy502, una familiar de María Jimena.

Los familiares han estado buscándola desde la noche del pasado 30 de agosto, pero no han logrado localizarla. (Foto: cortesía)

Las características de la menor son: tez blanca, cabello lacio, complexión delgada y ojos de color café. María Jimena vestía blusa de color beige manga larga con cuello tipo "V" y pantalón de lona.