Surge video que muestra a acompañante de Jesler Palacios tratando de pedir ayuda

La mujer que acompañaba a Jesler Palacios en el Jetcar, fue captada desesperada en medio del lago.
EN CONTEXTO: Momento en que Jesler Palacios trata de sujetar un dron antes de lanzarse (video)
El Sábado de Gloria se registró una tragedia en el Lago de Atitlán.
Jesler Estuardo Palacios se conducía en un Jetcar junto a una acompañante, cuando su dron cayó al agua y decidió lanzarse para recuperarlo.
Tras varios intentos por subir al vehículo acuático, Palacios desapareció entre las aguas del lago.
Nuevas imágenes muestran cómo la joven intenta pedir ayuda al ya no ver a Jesler.
Mira aquí las imágenes:
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La búsqueda de la víctima continua luego de varias horas de su desaparición.
Familiares del joven llegaron al lugar para pedir todo el apoyo posible.