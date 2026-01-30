La funcionaria que renunció antes de acudir a citación en el Congreso

-

La directora de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado renunció y evitó asistir a una citación en el Congreso en donde divulgaría avances de un proyecto.

Durante una citación para conocer el seguimiento al proyecto de construcción del hospital en Coatepeque, Quetzaltenango, se confirmó la renuncia de Flor de María Palencia, directora de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), situación que impidió conocer avances sobre la obra.

Durante una citación en el Congreso, el diputado Byron Rodríguez, de la bancada Todos, informó que no fue posible continuar con la agenda prevista, pues la funcionaria responsable del informe técnico presentó su dimisión antes de la reunión.

Mientras se espera el nombramiento de una nueva autoridad, el proyecto del hospital continúa sin una definición clara sobre su continuidad contractual. (Foto: Wilder López/Soy502)

"Me están informando que la directora de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado la licenciada Flor de María Palencia, ha presentado su renuncia, antes de venir a esta citación por lo cual ya no podemos continuarla, ya que la información precisa que íbamos a tocar era el informe de ella sobre el avance del hospital del municipio de Coatepeque" indicó Rodríguez.

El seguimiento al proyecto de construcción del hospital en Coatepeque, Quetzaltenango, volvió a evidenciar retrasos luego de confirmarse la renuncia de la directora Flor de María Palencia de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE).

Ante estas declaraciones, Soy502 consultó al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), que confirmó la renuncia de Flor de María Palencia, directora de la UCEE.

Según la cartera, la dimisión es oficial a partir del sábado 31 de enero, aunque este viernes 30 fue su último día hábil en el cargo. "Su renuncia es a partir del 31 de enero para ser efectiva ya el primero de febrero" indicó.

Además, el CIV añadió que aún no existe una fecha estimada para el nombramiento de la persona que asumirá la dirección de la unidad.

La reunión de este viertes 30 de enero era clave para conocer el estado del proyecto y las acciones a seguir, especialmente en la fase de negociación con la empresa constructora.

Por otro lado, Rodríguez señaló que, aunque se han sostenido reuniones técnicas durante varios meses con autoridades del Ejecutivo y se han logrado avances en otros proyectos de salud en el departamento, el hospital de Coatepeque permanece sin una definición clara.

Asimismo, indicó que la falta de una autoridad a cargo impide tomar decisiones sobre la continuidad, renegociación o eventual finalización del contrato.

La renuncia de la directora de la UCEE dejó sin informe técnico la citación sobre el hospital de Coatepeque, retrasando nuevamente la toma de decisiones sobre su construcción. (Foto: Wilder López/Soy502)

Se programó una nueva reunión para el 17 de febrero, con la expectativa de que para entonces ya exista una nueva autoridad que permita retomar el análisis del proyecto y definir el rumbo administrativo y legal del hospital.

El hospital de Coatepeque es considerado una obra prioritaria debido a la alta demanda de atención médica en la región, especialmente en áreas como neonatología, donde se han reportado complicaciones asociadas al hacinamiento y a las altas temperaturas.

No obstante, desde el Congreso insistieron en la necesidad de tomar una decisión definitiva para evitar que el proyecto continúe sin avances durante más tiempo.