¡Se buscan salvavidas! IGSS lanza convocatoria laboral

  • Por Jessica González
28 de enero de 2026, 11:27
La institución busca salvavidas para esta Semana Santa. (Foto: Shutterstock)

El IGSS abrió convocatoria para contratar nuevo personal.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) anunció una nueva convocatoria externa para quienes deseen unirse a su equipo.

Se trata de plazas para Salvavidas 2026.

La institución hace un llamado para aquellos que quieran formar parte del Cuerpo de Salvamento Acuático durante la Semana Santa 2026.

Si deseas aplicar, asiste a la prueba el sábado 14 de febrero, de 8:00 a 15:00 horas.

La actividad se realizará en el Barrio Miramar, San José, Escuintla.

Habrá transporte y alimentación.

