Buscan a Sharitin desaparecida en zona 12 desde el 29 de julio

La adolescente fue vista por última vez en Ciudad Real, zona 12 de Villa Nueva.
Familiares y amigos buscan a una adolescente desaparecida desde finales de julio. Se trata de Sharitin Karisha Guadalupe Mendonza Rivas quien fue vista por última vez en cercanías de la colonia Ciudad Real, zona 12, Villa Nueva, el 29 de julio de 2025.
Sharitin tiene 15 años de edad, mide 1.52 metros, de tez morena clara, cabello castaño y ojos color negro.
La Alerta Alba Keneth no detalla la vestimenta de Sharitin el día de su desaparición.
Ayuda a que Sharitin regrese a casa comunicándote al 1556 de Alerta Alba Keneth o al 110 de la PNC si tienes información al respecto de su desaparición.